Bayern Münih, Tuchel ile sezon sonunda yollarını ayıracak Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'de teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar sezon sonunda ayrılıyor.

DHA

Bayern Münih, sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Alman teknik adam Thomas Tuchel ile yollarını sezon sonunda ayırma kararı aldı.

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İyi ve açık bir tartışmanın ardından, yaz aylarında karşılıklı anlaşmayla iş ilişkimizi sonlandırma kararına vardık. Hedefimiz, 2024 yılı (2024/2025) için yeni bir teknik direktörle futbolda yeni bir yön izlemek. O zamana kadar kulüpteki her bireyin Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da mümkün olan maksimumu elde etmesi için çağrıda bulunuyorum. Bu konuda takımı da açıkça sorumlu tutuyorum. Şampiyonlar Ligi'nde, taraftarlarımızın arkamızda olduğu Allianz Arena'da çeyrek finale çıkacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"Elimden geleni yapmaya devam edeceğim"

Sezon sonunda kadar ellerinden geleni yapacaklarını belirten Thomas Tuchel şunları söyledi:

Çalışma ilişkimizi bu sezon sonunda sonlandıracağımız konusunda anlaştık. O zamana kadar elbette teknik heyetimle birlikte maksimum başarıya ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim.

Nagelsmann'ın yerine gelmişti

Thomas Tuchel, Mart 2023 yılında Julian Nagelsmann'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Alman teknik adam, geçen sezon lig şampiyonluğuna ulaşırken; bu sezon 22 haftası geride kalan Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)