Bayern Münih, Union Berlin karşısında zorlanmadı

Haber Merkezi
Almanya Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Union Berlin karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'daki maçı ev sahibi Bayern Münih 3-0'lık skorla kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan ve 51. dakikada Harry Kane ile 43. dakkada Kingsley Coman attı.
BAYERN PUANINI 23 YAPTI
Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde 23 puana yükseldi. Union Berlin, 15 puanda kaldı.
Bayern Münih, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı ağırlayacak. Vincent Kompany'nin ekibi ligde gelecek hafta ise St. Puali deplasmanına gidecek.
Union Berlin, ligin bir sonraki haftasında sahasında Freiburg'u ağırlayacak.
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