Bayern Münih, Union Berlin'i farklı geçti Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasında konuk olduğu Union Berlin'i 5-1 mağlup etti.

ensonhaber.com

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Union Berlin, Bayern Münih'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 5-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Leon Goretzka, 45+1'de Harry Kane, 53 ve 66. dakikalarda Thomas Müller ile 62. dakikada Mathys Tel atarken Union Berlin'in tek sayısını 90. dakikada Yorbe Vertessen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 66'ya yükselten Bayern Münih, ligdeki bir sonraki maçında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

29 puanda kalan Union Berlin ise Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.