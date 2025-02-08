Bayern Münih, Werder Bremen'i farklı geçti

Haber Merkezi
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih, Werder Bremen'i ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Bayern'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada penaltıdan Harry Kane, 82. dakikada Leroy Sane ile 90+7. dakikada yine penaltıdan Harry Kane kaydetti.
GALİBİYET SERİSİ 7 MAÇA YÜKSELDİ
Bu sonuçla galibiyet serisini 7 maça yükselterek puanını 54 yapan Bayern Münih, ligdeki bir sonraki maçında Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.
30 puanda kalan Werder Bremen ise Hoffenheim'ı konuk edecek.
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