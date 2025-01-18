Bayern Münih, Wolfsburg karşısında hata yapmadı

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Almanya Bundesliga'nın 18. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Wolfsburg karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'daki maçta kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Bayern Münih oldu.

BAYERN, EVİNDE KAZANDI

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Leon Goretzka, 39. dakikada Michael Olise ve 45. dakikada Joshua Kimmich attı. Wolfsburg'un golleri 24 ve 88. dakikada Muhammed Amoura'dan geldi.

BAYERN, 45 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 45 puana yükseldi. Wolfsburg, 27 puanda kaldı.

Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında Freiburg ile deplasmanda karşılaşacak. Wolfsburg, sahasında Holstein Kiel'i konuk edecek.