Bayern Münih, Wolfsburg karşısında sürprize izin vermedi

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Almanya Bundesliga'nın 33. hafta maçında Bayern Münih ile Wolfsburg karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Bayern Münih oldu.
Münih'e galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Lovro Zvonarek ve 13. dakikada Leon Goretzka kaydetti.
Ev sahibi Bayern Münih'te Kim Min-Jae 75 dakika görev yaptı. Sacha Boey maç kadrosunda yer almadı.
Bayern Münih, puanını 72 yaptı
Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 72'ye yükseltti. Wolfsburg 37 puanda kaldı.
Alamnya Ligi'nde son hafta Bayern Münih, Hoffenheim'a konuk olacak. Wolfsburg, Mainz 05'i ağırlayacak.
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