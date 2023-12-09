Bayern Münih yıkıldı! Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldular Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla yenildi.

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Almanya Bundesliga'nın 14. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Deutsche Bank Park'ta oynanan müsabakada Bayern Münih, rakibine 5-1'lik skorla yenilerek büyük bir hüsran yaşadı.

Frankfurt, ilk yarıda öne geçti

Eintracht 12. dakikada Omar Marmoush, 31. dakikada Eric Dina Ebimbe ve 36. dakikada Hugo Larsson ile skoru 3-0'a getirdi.

Bayern Münih, 44. dakikada Joshua Kimmich'in golüyle soyunma odasına 3-1'lik skorla gitti.

İkinci yarıda gelen goller skoru belirledi

Bayern Münih, farkı azaltmak için riskler aldıkça Eintracht Frankfurt'un golleri geldi. 50. dakikada Dina Ebimbe ve 60. dakikada Ansgar Knauff'un golleri maçın skorunu belirledi.

Bayern Münih, ilk kez mağlup oldu

Bu sezon ligde ilk kez yenilen Bayern Münih, 32 puanda kaldı ve lider Leverkusen'in 3 puan arkasına düştü.

Son 3 haftada 1 puan alabilen Eintracht Frankfurt, bu galibiyetle birlikte puanını 21'e yükseltti.

Bayern Münih, hafta içi Manchester United ile deplasmanda karşılaştıktan sonra ligde Stuttgart'ı ağırlayacak. Eintracht Frankfurt ise lider Bayer Leverkusen'e konuk olacak.