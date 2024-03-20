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Bayern Münih'e kötü haber! Sacha Boey bir kez daha sakatlandı

Bayern Münih'e kötü haber! Sacha Boey bir kez daha sakatlandı Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Alman ekibinde bir kez daha sakatlandı. Kırmızı-beyazlılar, savunma oyuncusunun birkaç hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.