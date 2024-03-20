Bayern Münih'e kötü haber! Sacha Boey bir kez daha sakatlandı

Süper Lig lideri Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in şanssızlıklar peşini bırakmıyor.
Sarı-kırmızılı takımdan 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ayrılarak Alman devine imza atan Boey, bir kez daha sakatlık geçirdi.
Kırmızı-beyazlılar, Boey'in sol arka uyluğunda kas yırtığı meydana geldiğini ve oyuncunun birkaç hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.
"Bayern Sacha Boey'den yoksun olacak"
Bayern Münih'ten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
FC Bayern önümüzdeki birkaç hafta boyunca bek oyuncusu Sacha Boey'den yoksun olacak. Yeni kış transferinin çarşamba günü antrenman sırasında sol arka uyluğunda kas yırtığı oluştu. Bu durum FC Bayern'in sağlık departmanı tarafından yapılan muayenenin sonucuydu. Kinsgley Coman ve Noussair Mazraoui meslektaşlarıyla birlikte antrenmanlara geri döndü.
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