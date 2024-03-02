Bayern Münih'e zirve yarışında bir darbe de Freiburg vurdu

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Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Freiburg, Bayern Münih'i ağırladı.
Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Bayern Münih'in gollerini 35. dakikada Mathys Tel ve 75. dakikada Jamal Musiala atarken Freiburg'un sayılarını 12. dakikada Christian Günter ve 87. dakikada Lucas Höler kaydetti.
Sacha Boey oynayamadı
Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi.
Puanını 54 yapan ve bir maçı eksik olan lider Bayer Leverkusen'in 7 puan gerisinde kalan Bayern Münih ligdeki bir sonraki maçında Mainz'ı konuk edecek.
30 puana yükselen Freiburg ise Bochum deplasmanına gidecek.
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