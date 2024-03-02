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Bayern Münih'e zirve yarışında bir darbe de Freiburg vurdu

Bayern Münih'e zirve yarışında bir darbe de Freiburg vurdu Bayern Münih, Bundesliga'nın 24. haftasında konuk olduğu Freiburg ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında bir yara daha aldı.