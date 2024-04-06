Bayern Münih'in şampiyonluk şansı gittikçe azalıyor! Heidenheim'a kaybettiler Bayern Münih, Bundesliga'nın 28. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Heidenheim'a deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Bayern, şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

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Almanya Bundesliga'nın 28. hafta mücadelesinde Heidenheim ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Voith-Arena'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Heidenheim, 2-0 geriden gelerek 3-2'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, ilk yarıyı önde bitirdi

Bayern Münih, 38. dakikada Harry Kane ve 45. dakikada Serge Gnabry'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Heidenheim'dan tarihi geri dönüş

Heidenheim, 50. dakikada Kevin Sessa ve 51. dakikada Tim Kleindienst'in golleriyle eşitliği sağladı. Kleindienst, 79. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Heidenheim'e tarihi bir galibiyet getirdi.

Bayern Münih, üst üste ikinci kez yenildi

Bundesliga'da üst üste ikinci kez mağlup olan Bayern Münih, 60 puanda kaldı ve bitime 6 hafta kala lider Leverkusen'in 16 puan uzağına düşerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

6 hafta aradan sonra kazanan Heidenheim, puanını 33 yaptı ve Bundesliga'da kalma yolunda dev bir adım attı.

Bayern Münih, gelecek hafta Köln'ü sahasında ağırlayacak. Heidenheim ise Bochum deplasmanına gidecek.