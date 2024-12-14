Bayern Münih'in serisini Mainz bitirdi

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Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Mainz, Bayern Münih'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Mainz'ın gollerini 41. ve 60. dakikalarda Lee Jae-Sung atarken Bayern Münih'in tek sayısını 87. dakikada Leroy Sane kaydetti.

İLK MAĞLUBİYET

Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk mağlubiyetini alan ve 33 puanda kalan Bayern Münih, bir sonraki hafta Leipzig'i konuk edecek.

Puanını 22 yapan Mainz ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.