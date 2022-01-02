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    Bayern Münih'te 5 pozitif vaka

    Bayern Münih'te 4 futbolcu ile 1 antrenörün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 10:58
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    Bayern Münih'te 5 pozitif vaka

    Alman kulübünden yapılan açıklamada, kaleci Manuel Neuer, oyuncular Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards'ın yanı sıra, antrenör Dino Toppmöller'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

    Testi pozitif çıkan isimlerin sağlık durumunun iyi olduğu ve evlerinde izolasyona girdikleri kaydedildi.

    HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 3 OCAK’TA BAŞLAYACAK

    Kulüpte sezonun ikinci yarısına yönelik hazırlık çalışmalarının daha önce öngörüldüğü gibi yarın değil, 3 Ocak'ta başlayacağı, futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara bu tarihte tekrar PCR testi uygulanacağı aktarıldı.


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