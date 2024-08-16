Bayern Münih’te Goretzka krizi: Kadro dışı kararı Bayern Münih, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka’yı Almanya Kupası’nda Ulm ile oynanacak maçın kadrosuna almadı.

Haber Merkezi

Bayern Münih’te sular durulmuyor. 29 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Leon Goretzka, Almanya Kupası’nda Ulm ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Bu karar, kulübün deneyimli oyuncuyla yollarını ayırmak istediği iddialarını güçlendirdi.

Alman basını, bu kararın teknik bir gerekçeye dayandığını belirtti.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Kulübün, deneyimli oyuncuyla yollarını ayırmak istediği iddia edilirken, Goretzka’nın ise takımda kalıp mücadele etmeye kararlı olduğu vurgulandı.

2018’den beri Bayern Münih forması giyen Goretzka, bu süreçte 221 maçta 40 gol atıp 46 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan oyuncunun, Bayern ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.