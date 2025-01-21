Bayern Münih'te korkulan olmadı: Alphonso Davies...

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Bayern Münih, Alphonso Davies'in sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor.

Sky DE'de yer alan habere göre, Alman kulübü, Kanadalı sol bek Alphonso Davies'in sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmayı planlıyor.

Bu yeni sözleşme kapsamında, Davies'e yıllık 15 milyon euro ödeneceği ve imza parası ile bonus maddeleri de içerdiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAKINDA

Bayern Münih, son detayların ardından bu anlaşmayı resmi olarak duyurması bekleniyor.

24 yaşındaki Davies, daha önce Real Madrid ile de anılmıştı.

PERFORMANS

Davies, bu sezon Bayern Münih formasıyla 24 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.