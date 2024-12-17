Bayern Münih'te Sacha Boey yine sakatlandı

Haber Merkezi

Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bonservis bedeli ile transfer olan Sacha Boey'in sakatlık kabusu bitmiyor.

SOL AYAĞINDA SAKATLIK GEÇİRDİ

24 yaşındaki Fransız sağ bek, Bayern Münih'in antrenmanında sol ayak bileğinden sakatlandı. Yıldız futbolcunun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

4. SAKATLIK

Bu sakatlık, Sacha Boey'in Bayern Münih kariyerinde geçirdiği 4. sakatlık. 11 aylık süre zarfında sıkça sakatlık yaşayan Boey, takımına katkı sağlamakta zorlanıyor.

SACHA BOEY KİMDİR?

Sacha Boey, 13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya gelmiş, aslen Kamerun asıllı, Fransız profesyonel futbolcudur. Sağ bek pozisyonunda oynar ve şu anda Bundesliga ekibi Bayern Münih'te forma giymektedir.

Futbol kariyerine 2011 yılında FC Romainville altyapısında başlamış, ardından 2012'de Red Star'a ve 2014'te de Stade Rennais altyapısına geçmiştir. Profesyonel kariyerine 2019 yılında Rennes'in A takımında başlamıştır. İlk Ligue 1 maçına 5 Mayıs 2019'da Toulouse FC'ye karşı çıkmıştır. 2020 yılında Dijon'a kiralık olarak gitmiş, burada 26 lig maçına çıkmış ve 1 asist yapmıştır.

2021 yılında Galatasaray'a transfer olmuş ve 1.5 milyon euro bonservis bedeli ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda St Johnstone'a karşı gol atmıştır. Galatasaray ile Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyonluk yaşamıştır. Ayrıca, 2023-24 sezonundaki Şampiyonlar Ligi grup aşamasında dikkat çekici performans göstermiştir.

Ocak 2024'te Bayern Münih'e yaklaşık 30 milyon euro bonservis ücreti ve 5 milyon euro performans bonusu ile transfer olmuştur.

Sacha Boey, Kamerun milli takımı için seçilmesine rağmen, final kadrosuna dahil edilmemiştir ve Fransa U-21 milli takımında da forma giymiştir.