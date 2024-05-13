Crystal Palace, Bayern Münih'ten 100 milyon euro istedi Bayern Münih, teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'i getirmek için Crystal Palace ile temasa geçti. İngiliz ekibi, Glasner için 100 milyon euroluk talepte bulundu.

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Bayern Münih'te yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick'ten olumsuz yanıt alan Alman devi, bu gelişme sonrası rotasını Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'e çevirdi.

Bild'in haberine göre; Bayern Münih, Glasner için Crystal Palace ile temasa geçti. Glasner, Bayern'den gelen bu ilgiye sıcak baktı ancak Avusturyalı teknik adamı kesinlikle takımda tutmak isteyen Crystal Palace ise Bayern Münih'ten 100 milyon euroluk talepte bulundu.

Sözleşmesi devam ediyor

49 yaşındaki teknik adam, şubat ayında Crystal Palace'ın başına geçmişti. Glasner'in İngiliz ekibi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Bayern Münih'in Glasner konusunda yaşanan bu gelişme sonrası alternatif adayları ile görüşmelerine devam etmesi bekleniyor.