Bayern Münih'ten 3 gollü galibiyet Bayern Münih, Bundesliga'nın 19. haftasında konuk ettiği Augsburg'u 3-2 mağlup etti.

ensonhaber.com

Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Augsburg, Bayern Münih'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Bayern Münih'in gollerini 23'te Aleksandr Pavlovic, 45+5'te Alphonso Davies ve 58'de Harry Kane atarken Augsburg'un sayılarını 52'de Ermedin Demirovic ve 90+4'te penaltıdan yine Ermedin Demirovic kaydetti.

Penaltı kaçtı

Augsburg'da Sven Michel, 88. dakikasında kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Manuel Neuer'i geçemedi.

Bu galibiyetle birlikte puanını 47'ye yükselten Bayern Münih ligdeki bir sonraki maçında Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.

21 puanda kalan Augsburg ise Bochum deplasmanına gidecek.