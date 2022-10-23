Bayern Münih'ten Harry Kane açıklaması

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Tottenham forması giyen İngiliz yıldız Harry Kane ile ilgili transfer açıklamalarında bulundu.

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'ı 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, maç sonunda İngiliz forvet Harry Kane ile ilgili konuştu.

"Kane dünyanın en iyi oyuncusu"

Salihamidzic yaptığı açıklamada, "Kane dünyanın en iyi oyuncusu ama başka kulüplerle sözleşmesi devam eden oyuncularla ilgili konuşmak doğru değil." dedi.

"Farklı türden oyunculara sahibiz"

Deneyimli futbol adamı ayrıca, "Avrupa'nın en iyi ya da onlara eşdeğer bir hücumumuz var. Farklı türden oyunculara sahibiz. Çok kaliteli oyuncuları takıma kattık ve hücumda teknik direktörümüze birçok seçenek verdik." ifadelerini kullandı.

Kane, sezona iyi başladı

İngiliz futbolcu, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 14 maçta 10 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.