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    Bayern Münih'ten Harry Kane açıklaması

    Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Tottenham forması giyen İngiliz yıldız Harry Kane ile ilgili transfer açıklamalarında bulundu.
    • 23.10.2022 - 18:18
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 18:21
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    Bayern Münih'ten Harry Kane açıklaması

    Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'ı 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

    Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, maç sonunda İngiliz forvet Harry Kane ile ilgili konuştu.

    "Kane dünyanın en iyi oyuncusu"

    Salihamidzic yaptığı açıklamada, "Kane dünyanın en iyi oyuncusu ama başka kulüplerle sözleşmesi devam eden oyuncularla ilgili konuşmak doğru değil." dedi.

    Bayern Münih ten Harry Kane açıklaması #1

    "Farklı türden oyunculara sahibiz"

    Deneyimli futbol adamı ayrıca, "Avrupa'nın en iyi ya da onlara eşdeğer bir hücumumuz var. Farklı türden oyunculara sahibiz. Çok kaliteli oyuncuları takıma kattık ve hücumda teknik direktörümüze birçok seçenek verdik." ifadelerini kullandı.

    Bayern Münih ten Harry Kane açıklaması #2

    Kane, sezona iyi başladı

    İngiliz futbolcu, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 14 maçta 10 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

    Bayern Münih ten Harry Kane açıklaması #3


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