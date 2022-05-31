Petrol
119.97
2.02%
Euro
17.6188
-0.27%
Dolar
16.3863
0.04%
Altın
976.65
-0.08%
Borsa
2527
0.00%
Bitcoin
517.299
3.21%
BTXN Coin
12.07
-4.96%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Bayern Münih'ten Lewandowski'ye cevap

    Oliver Kahn, Robert Lewandowski'nin yaptığı ayrılık açıklamasına cevap verdi.
    • 31.05.2022 - 09:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayern Münih'ten Lewandowski'ye cevap

    Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in icra kurulu başkanlığını yapan efsanevi Alman kaleci Oliver Kahn, Polonya Milli Takımı ile beraber olduğu esnada takımdan ayrılmak istediğini belirten ve "Umarım engel olunmaz." açıklamasını yapan Robert Lewandowski konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

    "Anlayış tek taraflı bir şey değil"

    Alman basınından Sport1'in sorularını yanıtlayan Kahn, şunları söyledi:

    "Robert'in geleceğini konuşmak hakkında neden bu yolu seçtiğini size söyleyemem. Bunun gibi basın açıklamaları size bir şey kazandırmaz. Robert şu anda olduğu yere buradayken geldi. Bence Bayern'de neye sahip olduğunun farkına varması lazım. Anlayış tek taraflı bir şey değil."

    Bayern'in Lewandowski'nin satışına onay verip vermeyeceği bilinmezken, oyuncunun kontratı önümüzdeki sezon sonunda tamamlanacak.

    Bayern Münih ten Lewandowski ye cevap #1

    "Umarım beni durdurmaya çalışmazlar"

    Lewandowski'nin açıklamaları şu şekildeydi:

    "Şu an itibarıyla Bayern'deki hikayem kesin olarak sona erdi. Geçtiğimiz aylarda kulüple yaşadığımız şeylerden sonra tekrar beraber çalışabileceğimizi zannetmiyorum. Sanıyorum ki transfer olmam herkes için en iyi seçenek. Bayern Münih ciddi bir kulüp ve umarım sırf buna hakları var diye beni zorla kulüpte tutmaya çalışıp, transferime engel olmazlar. Umarım beni durdurmaya çalışmazlar."

    Bayern Münih ten Lewandowski ye cevap #2


    İlginizi Çekebilir

    7 ay önce başladığı güreşte dünya üçüncüsü oldu
    Milli Takımlar

    7 ay önce başladığı güreşte dünya üçüncüsü oldu

    Başkan Aktaş test sürüşüne çıktı
    Gündem

    Başkan Aktaş test sürüşüne çıktı

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir