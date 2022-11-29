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    Bayern Münih'ten Ronaldo açıklaması

    Bayern Münih'ten Ronaldo açıklaması

    Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo'yu transfer etmeyeceklerini açıkladı.
    • 29.11.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 16:47
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    Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Alman futbol adamı, yaptığı açıklamada, Manchester United ile sözleşmesini fesheden ve şu anda serbest statüde yer alan Portekizli yıldızı transfer etmeyeceklerini söyledi.

    Kahn, açıklamasında, "Ronaldo için bir hamle yapmayacağız. Bunu düşündük, hepimiz Ronaldo'yu seviyoruz ama bizim stratejimiz farklı. Takımın nasıl olması gerektiğine dair bir net bir fikrimiz, felsefemiz var." dedi.

    Bayern Münih ten Ronaldo açıklaması #1

    "Kane tabii ki iyi bir oyuncu"

    Takımla adı geçen Harry Kane için de görüşlerini paylaşan Oliver Kahn, "Tabii ki iyi bir oyuncu ama başka iyi oyuncular da var. Kane haberlerini her yerde okudum. Çok sayıda oyuncuya bakıyoruz ancak başka bir kulüple sözleşmesi olan oyuncular hakkında konuşmak doğru değil. Şu anda mükemmel iş çıkaran çok iyi bir kadromuz var." ifadelerini kullandı.

    Bayern Münih ten Ronaldo açıklaması #2


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