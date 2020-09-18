- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Bayern Münih'ten Schalke'ye 8 gol
Bayern Münih'ten Schalke'ye 8 gol
Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, Schalke'yi 8-0 yendi.
- Haber Merkezi
- 18.09.2020 - 23:27
- Güncelleme : 18.09.2020 - 23:27
Almanya 1. Futbol Ligi'nde yeni sezonun ilk haftası, Bayern Münih-Schalke 04 maçıyla açıldı.
Son şampiyon, sahasında ağırladığı Schalke'yi 8-0 gibi ezici bir skorla yenerek lige güzel bir başlangıç yaptı.
GNABRY HAT-TRİCK YAPTI
Karşılaşmanın gollerini Serge Gnabry (4',47', 59'), Leon Goretzka (19'), Robert Lewandowski (31'-P), Thomas Müller (69'), Leroy Sane (71') ve Jamal Musiala (81') kaydetti.