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    Bayern Münih'ten Schalke'ye 8 gol

    Bayern Münih'ten Schalke'ye 8 gol

    Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, Schalke'yi 8-0 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 23:27
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 23:27
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    Almanya 1. Futbol Ligi'nde yeni sezonun ilk haftası, Bayern Münih-Schalke 04 maçıyla açıldı.

    Son şampiyon, sahasında ağırladığı Schalke'yi 8-0 gibi ezici bir skorla yenerek lige güzel bir başlangıç yaptı.

    GNABRY HAT-TRİCK YAPTI

    Karşılaşmanın gollerini Serge Gnabry (4',47', 59'), Leon Goretzka (19'), Robert Lewandowski (31'-P), Thomas Müller (69'), Leroy Sane (71') ve Jamal Musiala (81') kaydetti.

    Bayern Münih ten Schalke ye 8 gol #1

    Bayern Münih ten Schalke ye 8 gol #2

    Bayern Münih ten Schalke ye 8 gol #3

    Bayern Münih ten Schalke ye 8 gol #4

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