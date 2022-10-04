- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Beckham, Trabzonspor forması ile poz verdi
Beckham, Trabzonspor forması ile poz verdi
Dünya Kupası'nın reklam yüzü eski yıldız futbolcu David Beckham, Katar'da kendisine hediye edilen Trabzonspor forması ile fotoğraf çektirdi.
- Haber Merkezi
- 04.10.2022 - 22:55
21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası'nın reklam yüzü olan eski yıldız futbolcu David Beckham, organizasyon etkinliğine katıldığı ülkede Trabzonsporluların sürpriz jestiyle karşılaştı.
Adının yazılı olduğu Trabzonspor forması ile poz verdi
İngiliz efsane futbolcu, üzerinde adının yazılı olduğu 61 numaralı bordo mavili forma ile birlikte hatıra pozu verdi.