Bejing Guoan, Slaven Bilic ile yolları ayırdı

Bejing Guoan, Slaven Bilic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bilic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi.





BİR DÖNEM BEŞİKTAŞ'I DA ÇALIŞTIRDI

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmıştı.





FENERBAHÇE'NİN HOCA ADAYLARINDAN

İsmi Fenerbahçe ile de anılan 53 yaşındaki teknik direktör, Ocak 2021'de Beijing Guoan'ın başına geçmişti. Bilic yönetimindeki Beijing Guoan, ligde 2021 sezonunu 5. sırada tamamlamıştı.