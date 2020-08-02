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    Belçika futbolu kupa finaliyle başladı: Antwerp kazandı

    Belçika Kupası finalinde Antwerp, Club Brugge'u 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
    • AA
    • 02.08.2020 - 06:03
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    Belçika futbolu kupa finaliyle başladı: Antwerp kazandı

    Belçika'da koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol karşılaşmaları, başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan kupa finaliyle yeniden başladı.

    ANTWERP, KUPAYI TEK GOLLE KAZANDI

    Antwerp, 25. dakikada Lior Refaelov'un golüyle Club Brugge'u 1-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu.

    Belçika futbolu kupa finaliyle başladı: Antwerp kazandı #1

    SON MAÇ 17 MART'TA OYNANMIŞTI

    Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) son maç 7 Mart'ta oynamış ve daha sonra 2019-2020 sezonu tescil edilerek lider Club Brugge şampiyon ilan edilmişti.

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    Belçika futbolu kupa finaliyle başladı: Antwerp kazandı #3

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