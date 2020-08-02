- En Son Haber
- Dünyadan futbol Haberleri
- Belçika futbolu kupa finaliyle başladı: Antwerp kazandı
Belçika futbolu kupa finaliyle başladı: Antwerp kazandı
Belçika Kupası finalinde Antwerp, Club Brugge'u 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
- AA
- 02.08.2020 - 06:03
Belçika'da koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol karşılaşmaları, başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan kupa finaliyle yeniden başladı.
ANTWERP, KUPAYI TEK GOLLE KAZANDI
Antwerp, 25. dakikada Lior Refaelov'un golüyle Club Brugge'u 1-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu.
SON MAÇ 17 MART'TA OYNANMIŞTI
Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) son maç 7 Mart'ta oynamış ve daha sonra 2019-2020 sezonu tescil edilerek lider Club Brugge şampiyon ilan edilmişti.