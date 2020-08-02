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    Belçika Kupası Antwerp'in oldu

    Belçika Kupası finalinde Antwerp, Club Brugge'u 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
    • AA
    • 02.08.2020 - 12:24
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    Belçika Kupası Antwerp'in oldu

    Ülkede salgın nedeniyle ara verilen futbol karşılaşmaları, başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan kupa finaliyle yeniden başladı.Antwerp, 25. dakikada Lior Refaelov'un golüyle Club Brugge'u 1-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu.

    Salgın nedeniyle Belçika 1. Ligi'nde son maç 7 Mart'ta oynamış ve daha sonra 2019-20 sezonu tescil edilerek lider Club Brugge şampiyon ilân edilmişti.

    Belçika Kupası Antwerp'in oldu #1

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