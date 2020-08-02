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Belçika Kupası Antwerp'in oldu
Belçika Kupası finalinde Antwerp, Club Brugge'u 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
- AA
- 02.08.2020 - 12:24
Ülkede salgın nedeniyle ara verilen futbol karşılaşmaları, başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan kupa finaliyle yeniden başladı.Antwerp, 25. dakikada Lior Refaelov'un golüyle Club Brugge'u 1-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu.
Salgın nedeniyle Belçika 1. Ligi'nde son maç 7 Mart'ta oynamış ve daha sonra 2019-20 sezonu tescil edilerek lider Club Brugge şampiyon ilân edilmişti.