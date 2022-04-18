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    Belçika Kupası'nın galibi Gent oldu

    Gent, Anderlecht'i penaltı atışları sonucu yenerek Belçika Kupası'nı 4. kez müzesine götürdü.
    • 18.04.2022 - 23:37
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    Belçika Kupası'nın galibi Gent oldu

    Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan finalde, kupayı 3 kez müzesine götüren Gent ile 9 şampiyonluğu bulunan Anderlecht karşılaştı.

    Gent, penaltılarla kupayı kazandı

    AA'nın haberine göre; maçın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.

    Rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Gent, 2010'dan bu yana ilk Belçika Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

    Belçika Kupası nın galibi Gent oldu #1

    Belçika Kupası nın galibi Gent oldu #2

    Belçika Kupası nın galibi Gent oldu #3


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