Belçika Milli Takımı'nın Noel özel çekimi

Yılbaşı yaklaşırken Belçika Milli Takımı, özel fotoğraf çekimi düzenledi.

Yılbaşı yaklaşırken dünyanın birçok yerinde kutlamalar başlamış durumda.

Yılbaşını futbol dünyası da çoşkuyla kutluyor. Onlardan biri de Belçika Milli Takımı...

Belçikalı milli oyuncular, yılbaşına özel fotoğraf çekimine katıldı. Etkinlikte yıldız oyuncular Noel için poz verdi.

KUCAK KUCAĞA POZ VERDİLER

Eden Hazard ve Kevin de Bruyne gibi oyuncular kostümle poz verirken, oyuncuların kucak kucağa pozları sosyal medyada olay oldu.