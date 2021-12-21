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    Belçika Milli Takımı'nın Noel özel çekimi

    Belçika Milli Takımı'nın Noel özel çekimi

    Yılbaşı yaklaşırken Belçika Milli Takımı, özel fotoğraf çekimi düzenledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 13:57
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    Yılbaşı yaklaşırken dünyanın birçok yerinde kutlamalar başlamış durumda.

    Yılbaşını futbol dünyası da çoşkuyla kutluyor. Onlardan biri de Belçika Milli Takımı...

    Belçikalı milli oyuncular, yılbaşına özel fotoğraf çekimine katıldı. Etkinlikte yıldız oyuncular Noel için poz verdi.

    KUCAK KUCAĞA POZ VERDİLER

    Eden Hazard ve Kevin de Bruyne gibi oyuncular kostümle poz verirken, oyuncuların kucak kucağa pozları sosyal medyada olay oldu.

    Belçika Milli Takımı nın Noel özel çekimi #1

    Belçika Milli Takımı nın Noel özel çekimi #2

    Belçika Milli Takımı nın Noel özel çekimi #3

    Belçika Milli Takımı nın Noel özel çekimi #4

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