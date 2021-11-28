Belenenses, Benfica maçına 9 kişi başladı, 6 kişi tamamladı

Portekiz Ligi'nde koronavirüs vakası nedeniyle Benfica maçına 9 kişi çıkan Belenense'nin yakasını şanssızlık maç içerisinde de bırakmadı.

Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında Belenenses ile Benfica arasında oynanaan karşılaşmaya, ev sahibi ekip 14 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktığı için 9 kişi ile başladı.

Belenenses'te iki kaleci de maça çıkarken; ilk yarıyı Benfica 7-0 önde tamamladı.

6 KİŞİ KALINCA MAÇ BİTTİ

Belenenses ikinci yarıya 7 kişi çıktı. Belenenses'li Alejandro Grimaldo santranın ardından sakatlanıp yerden kalkamayınca takım 6 kişi kaldı.

Hakem maçı sona erdirdi, karşılaşma 7-0 Benfica'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Belenenses-SAD Başkanı Rui Pedro Soares maç sonrası gözyaşlarına hakim olamazken; Benfica 12 maç sonrası puanını 31 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Üst üste ikinci maçını da kaybeden Belenenses ise 8 puanda kaldı.