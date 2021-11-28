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- Belenenses, Benfica maçına 9 kişi başladı, 6 kişi tamamladı
Belenenses, Benfica maçına 9 kişi başladı, 6 kişi tamamladı
Portekiz Ligi'nde koronavirüs vakası nedeniyle Benfica maçına 9 kişi çıkan Belenense'nin yakasını şanssızlık maç içerisinde de bırakmadı.
- Haber Merkezi
- 28.11.2021 - 08:54
- Güncelleme : 28.11.2021 - 09:35
Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında Belenenses ile Benfica arasında oynanaan karşılaşmaya, ev sahibi ekip 14 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktığı için 9 kişi ile başladı.
Belenenses'te iki kaleci de maça çıkarken; ilk yarıyı Benfica 7-0 önde tamamladı.
6 KİŞİ KALINCA MAÇ BİTTİ
Belenenses ikinci yarıya 7 kişi çıktı. Belenenses'li Alejandro Grimaldo santranın ardından sakatlanıp yerden kalkamayınca takım 6 kişi kaldı.
Hakem maçı sona erdirdi, karşılaşma 7-0 Benfica'nın üstünlüğüyle sona erdi.
Belenenses-SAD Başkanı Rui Pedro Soares maç sonrası gözyaşlarına hakim olamazken; Benfica 12 maç sonrası puanını 31 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Üst üste ikinci maçını da kaybeden Belenenses ise 8 puanda kaldı.