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    Belenenses, Benfica maçına 9 kişi başladı, 6 kişi tamamladı

    Belenenses, Benfica maçına 9 kişi başladı, 6 kişi tamamladı

    Portekiz Ligi'nde koronavirüs vakası nedeniyle Benfica maçına 9 kişi çıkan Belenense'nin yakasını şanssızlık maç içerisinde de bırakmadı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 09:35
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    Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında Belenenses ile Benfica arasında oynanaan karşılaşmaya, ev sahibi ekip 14 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktığı için 9 kişi ile başladı.

    Belenenses'te iki kaleci de maça çıkarken; ilk yarıyı Benfica 7-0 önde tamamladı.

    6 KİŞİ KALINCA MAÇ BİTTİ

    Belenenses ikinci yarıya 7 kişi çıktı. Belenenses'li Alejandro Grimaldo santranın ardından sakatlanıp yerden kalkamayınca takım 6 kişi kaldı.

    Hakem maçı sona erdirdi, karşılaşma 7-0 Benfica'nın üstünlüğüyle sona erdi.

    Belenenses-SAD Başkanı Rui Pedro Soares maç sonrası gözyaşlarına hakim olamazken; Benfica 12 maç sonrası puanını 31 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Üst üste ikinci maçını da kaybeden Belenenses ise 8 puanda kaldı.

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    Belenenses, Benfica maçına 9 kişi başladı, 6 kişi tamamladı #2

    Belenenses, Benfica maçına 9 kişi başladı, 6 kişi tamamladı #3

    Belenenses, Benfica maçına 9 kişi başladı, 6 kişi tamamladı #4

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