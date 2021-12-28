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    Ben Chilwell sezonu kapattı

    Ben Chilwell, dizinden geçirdiği sakatlığa bağlı olarak sezonu kapattı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 19:47
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    Ben Chilwell sezonu kapattı

    Geçtiğimiz ay içerisinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin Juventus'u 4-0 yendiği karşılaşmada sakatlanan ve çapraz bağlarında problem olduğu tespit edilen Chilwell'in ilk başta ameliyat edilmeden tedavi olmasına karar verilse de gelen son habere göre operasyon kararı alındı ve İngiliz sol bek ameliyattan sonra önümüzdeki yazın sonununa kadar sahalara dönemeyecek.

    50 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

    2020 yazında yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeli ile bir başka İngiltere Premier League ekibi Leicester City'den "Maviler"in yolunu tutan Chilwell, burada toplam 54 maçta 7 gol atıp 8 de asist yaptı.

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