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Ben Garuccio akrep vuruşuyla gol attı
Avustralyalı futbolcu Ben Garuccio, Sydney Wanderers'e attığı akrep vuruşu golle izleyenleri mest etti.
- Haber Merkezi
- 21.02.2022 - 12:18
- Güncelleme : 21.02.2022 - 12:47
Avustralya A-Ligi takımlarından Western United takımı, bu hafta karşılaştığı Western Sydney Wanderers ile oynadığı karşılaşmanın 68. dakikasında unutulmayacak bir gole imza atıldı.
GOLDEN SONRA KONUŞTU
Ben Garuccio, sol kanattan gelen ortayı akrep vuruşu ile gole çevirdi. Avustralyalı futbolcu, "Hayatımın geri kalanında hatırlayacağım bir an." notuyla golü paylaştı.