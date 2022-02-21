Ben Garuccio akrep vuruşuyla gol attı

Ben Garuccio akrep vuruşuyla gol attı

Avustralyalı futbolcu Ben Garuccio, Sydney Wanderers'e attığı akrep vuruşu golle izleyenleri mest etti.

Avustralya A-Ligi takımlarından Western United takımı, bu hafta karşılaştığı Western Sydney Wanderers ile oynadığı karşılaşmanın 68. dakikasında unutulmayacak bir gole imza atıldı.

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Ben Garuccio, sol kanattan gelen ortayı akrep vuruşu ile gole çevirdi. Avustralyalı futbolcu, "Hayatımın geri kalanında hatırlayacağım bir an." notuyla golü paylaştı.

Ben Garuccio'nun attığı akrep vuruşu gol - TIKLA İZLE