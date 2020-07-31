Benedikt Höwedes, futbolu bıraktı

32 yaşındaki Alman futbolcu Benedikt Höwedes, kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

,Son olarak Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova forması giyen Alman stoper oyuncusu Benedikt Höwedes, futbol hayatına nokta koyduğunu duyurdu.

Futbolu bırakma kararında aile özleminin çok etkisi olduğunu söyleyen Höwedes, "Son iki yılda Şampiyonlar Ligi de dahil Lokomotiv için 50 maça çıktım, kupalar kazandım. Son zamanlarda Fransa'nın güneyinde eşim ve çocuğumla tatilde vakit geçirdim. Oğlumla zaman geçirmekten ne kadar zevk aldığımı fark ettim. O anda futbol benim için anlamını yitirdi. Oğlumuz iki yaşında ve Moskova'da yaşadığım sürece onun yanında çok nadir bulundum. Ailemi çok özledim. Bu çok zor bir karar. Sonuna kadar futbol oynamaktan zevk aldım. Belki de salgın döneminde oynanan maçlardan çok etkilendim." dedi.

''FUTBOLDAN ÇOK PARA KAZANDIM''

Futboldan kazandığı paranın kendisi için yeterli olduğunu söyleyen Almanya Milli Takımı'nın eski oyuncusu, "Futboldan çok para kazandım ama para benim için önemli değil. Pahalı saatler ve arabalar benim yaşam tarzım değil. Yeterince kazandım ve artık profesyonel bir futbolcu olmak için savaşmayacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 455 resmi maça çıkan Höwedes, 40 gol - 13 asistlik bir performans sergiledi. 32 yaşındaki Höwedes, kariyerine 1 Almanya Süper Kupası, 1 Almanya Kupası, 1 Rusya Süper Kupası, 1 Rusya Kupası, 1 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası ve 1 de Dünya Kupası şampiyonluğu ekledi.