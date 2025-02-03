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Benfica, 5 gollü maçta Estrela'yı mağlup etti

Benfica, 5 gollü maçta Estrela'yı mağlup etti Benfica, Orkun Kökçü'nin 69, Kerem Aktürkoğlu'nun 80 dakika forma giydiği maçta Estrela'yı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti ve ligde 2. sıraya yükseldi.