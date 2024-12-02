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Benfica deplasmanda Arouca'yı rahat geçti

Benfica deplasmanda Arouca'yı rahat geçti Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Primeira Liga'nın 12. haftasında konuk olduğu Arouca'yı 2-0 mağlup etti.