Benfica deplasmanda Arouca'yı rahat geçti

Haber Merkezi
Portekiz Primeira Liga'nın 12. haftasında Arouca, Benfica'yı ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Fontan (KK), 71. dakikada penaltıdan Di Maria kaydetti.
MİLLİ FUTBOLCULARIMIZ 11'DE BAŞLADI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, 63. dakikada oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından galibiyet serisini 7 maça çıkararak puanını 28 yapan Benfica, ligin bir sonraki haftasında Guimaraes ile karşılaşacak.
8 puanda kalan Arouca ise Estrela deplasmanına gidecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış