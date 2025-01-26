Benfica deplasmanda Casa Pia'ya yenildi

Haber Merkezi
Portekiz Primeira Liga'nın 19. haftasında Casa Pia, Benfica'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Casa Pia'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Cassiano, 60. dakikada Nuno Moreira ve 90+4. dakikada Jeremy Livolant attı.
Tek sayısını 14. dakikada penaltıdan Angel Di Maria'nın kaydettiği Benfica'da milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü 90, Kerem Aktürkoğlu 69 dakika sahada kaldı.
SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAYBETTİ
Son 4 maçının 3'ünü kaybeden ve bu sonuçla 41 puanda kalan Benfica, ligdeki bir sonraki maçında Estrela deplasmanına gidecek.
Puanını 30 yapan Casa Pia ise Santa Clara'ya konuk olacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış