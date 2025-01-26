Benfica deplasmanda Casa Pia'ya yenildi

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Portekiz Primeira Liga'nın 19. haftasında Casa Pia, Benfica'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Casa Pia'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Cassiano, 60. dakikada Nuno Moreira ve 90+4. dakikada Jeremy Livolant attı.

Tek sayısını 14. dakikada penaltıdan Angel Di Maria'nın kaydettiği Benfica'da milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü 90, Kerem Aktürkoğlu 69 dakika sahada kaldı.

SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAYBETTİ

Son 4 maçının 3'ünü kaybeden ve bu sonuçla 41 puanda kalan Benfica, ligdeki bir sonraki maçında Estrela deplasmanına gidecek.

Puanını 30 yapan Casa Pia ise Santa Clara'ya konuk olacak.