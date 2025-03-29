Benfica deplasmanda Gil Vicente'yi yendi

Haber Merkezi

Portekiz Primeira Liga'nın 24. haftasının erteleme maçında Gil Vicente, Benfica'yı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Dredrik Aursnes, 51. dakikada Andrea Belotti ile 90+7. dakikada penaltıdan Angel Di Maria attı.

Milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü, 86 dakika oyunda kaldı.

Kerem Aktürkoğlu ise 58. dakikada oyuna dahil oldu.

ARKA ARKAYA 7. GALİBİYET

Bu sonuçla arka arkaya 7. galibiyetini elde ederek puanını 62 yapan Benfica, ligdeki bir sonraki maçında Farense'yi konuk edecek.

23 puanda kalan Gil Vicente ise Boavista deplasmanına gidecek.