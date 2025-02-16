Benfica deplasmanda Santa Clara'yı tek golle geçti

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Portekiz Primeira Liga'nın 22. haftasında Santa Clara, Benfica'yı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Galibiyet golünü 55. dakikada Bruma'nın kaydettiği Benfica'da milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü, 46'da Florentino Luis'in yerine oyuna dahil olurken Kerem Aktürkoğlu da 71. dakikada Zeki Amdouni'nin yerine oyuna girdi.

PUANINI 50 YAPTI

Bu sonuçla puanını 50 yapan Benfica, ligdeki bir sonraki maçında Boavista'yı konuk edecek.

38 puanda kalan Santa Clara ise Estrela deplasmanına gidecek.