Benfica deplasmanda Sporting'e yenildi

Haber Merkezi
Portekiz Primeira Liga'nın 16. haftasında Sporting, Benfica'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Sporting'in golünü 29. dakikada Geny Catamo kaydetti.
MAĞLUBİYETE ENGEL OLAMADILAR
Benfica'da Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu da forma giydi.
Mağlubiyete engel olamayan milli futbolcularımızdan Kerem, 75. dakikada oyundan alınırken Orkun Kökçü ise 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte 14 maç aradan sonra ilk kez yenilen Benfica, 38 puanla 3. sırada yer aldı.
Sporting, 40 puanla zirveye yerleşti.
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