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Benfica, Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı
Benfica, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına getirildiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 18.07.2020 - 10:09
Portekiz Ligi'nde şampiyonluğu Porto'ya kaptıran Benfica'da teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un getirildiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo takımını çalıştıran 65 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Jorge Jesus, 2009-2015 yılları arasında Benfica ile 3 kez lig şampiyonluğu, 5 kez Portekiz Kupası, 1 kez Portekiz Süper Kupası zaferlerini yaşadı.
Benfica daha önce Bruno Lage ile yollarını ayırmış ve 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Nelson Verissimo'nun teknik direktörlük görevini yürüteceğini duyurmuştu.