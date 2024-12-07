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Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle kazandı

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle kazandı Benfica, Portekiz Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Vitoria Guimaraes'i milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'ndeki gol sayısını da 6'ya çıkardı.