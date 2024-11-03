Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedelini değiştiriyor

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Yaz transfer son günlerinde Galatasaray'dan ayrılan ve 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığına Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de adından söz ettiriyor.

Kırmızı-beyazlı ekiple başarılı bir başlangıç yapan hücum oyuncusu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

SERBEST KALMA BEDELİ ARTIYOR

Portekiz basınından Glorioso1904'te yer alan habere göre, Benfica, 26 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelini değiştirmeyi düşünüyor.

Benfica'nın, Kerem'in sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro serbest kalma bedelini 100 milyon euro seviyesine çıkartmayı planladığı belirtildi.

9 MAÇTA 11 GOLE ETKİ ETTİ

Benfica ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 18 milyon euro piyasa değerindeki oyuncu, kırmızı-beyazlı formayla 9 maça çıktı.

Kerem, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistle mücadele etti.