Benfica, Orkun Kökçü'nin gol attığı maçı farklı kazandı

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Portekiz Primeria Liga'nın 29. haftasında Benfica, Moreirense'yi ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Orkun Kökçü, 45+1. dakikada Tomas Araujo ve 78. dakikada Benjamin Rollheiser kaydetti.
Orkun Kökçü, 86 dakika süre aldı
Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 86 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla puanını 70'e yükselten Benfica, ligdeki bir sonraki maçında Farense deplasmanına gidecek.
43 puanda kalan Moreirense ise evinde Gil Vicente'yi konuk edecek.
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