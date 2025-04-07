AA

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 28. haftasında Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada Benfica'nın Yunan forveti Vangelis Pavlidis 1, 42 ve 69. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaptı.

Benfica'nın diğer golünü ise 90+4. dakikada Nicolas Otamendi kaydetti.

KEREM VE ORKUN ASİST YAPTI

Müsabakada Porto'nun golünü ise 81. dakikada Samu Aghehowa attı.

Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü müsabakaya ilk 11'de başladı. Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis'in ilk golünde, Orkun Kökçü de Otamendi'nin golünde asist yaptı.

Ligde puanını 68'e çıkartan Benfica maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Porto ise 56 puanda kaldı.