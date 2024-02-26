Benfica, Portimonense'yi rahat geçti

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Portekiz Ligi 23. hafta karşılaşmasında Benfica, Portimonense'yi konuk etti.
Ev sahibi ekip rakibini 4-0 mağlup etti.
Orkun Kökçü iki asistle katkı yaptı
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 55. ve 75. dakikalarda Rafa Silva, 57. dakikada David Neres ve 59. dakikada Angel Di Maria kaydetti.
Milli oyuncumuz Orkun Kökçü karşılaşmaya ilk 11'de başladı 2. ve 4. gollerin asistlerini yaptı.
Benfica liderliğini sürdürüyor
Benfica bu galibiyetle puanını 58'e çıkartırken, Portimonense ise 22 puanda kaldı.
Benfica bir sonraki karşılaşmasında Porto deplasmanına giderken, Portimonense evinde Vizela'yı konuk edecek.
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