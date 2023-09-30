Benfica, Porto'yu Di Maria ile yıktı

ensonhaber.com
Portekiz Primeira Liga'nın 7. hafta mücadelesinde Benfica, Porto'yu ağırladı.
Ev sahibi ekip müsabakayı 1-0'lık skorla kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükselmeyi başardı.
Mücadelenin 19. dakikasında Fabio Cardoso gördüğü kırmızı kartla Porto'yu 10 kişi bırakırken ilk yarı golsüz geçildi.
İkinci yarıda vites yükselten Benfica, 16 yıl sonra kulübe geri dönen Angel Di Maria'nın 68. dakikada attığı golle galibiyete uzanmasını bildi.
Orkun Kökçü, 90 dakika oynadı
Benfica'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, maça ilk 11'de maça başlarken 90 dakika sahada kaldı.
Benfica, bu sonuçla puanını 18'e yükselterek Sporting ve Porto'yu geçerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Porto ise sezonun ilk yenilgisini alarak 16 puanda kaldı.