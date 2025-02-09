Benfica sahasında Moreirense'yi yendi

Haber Merkezi
Portekiz Primeira Liga'nın 21. haftasında Benfica, Moreirense'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan ve 15. dakikada Vangelis Pavlidis ile 42. dakikada Nicolas Otamendi attı.
Moreirense'nin sayılarını 19. dakikada Bernardo Martins ile 85. dakikada Ivo Rodrigues kaydetti.
KEREM VE ORKUN İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI
Benfica'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu 70, Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı.
Orkun, takımının 3. golünde asisti yapan isim oldu.
Bu sonuçla 47 puana yükselen Benfica, ligdeki bir sonraki maçında Santa Clara deplasmanına gidecek.
23 puanda kalan Moreirense ise Casa Pia'yı konuk edecek.
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