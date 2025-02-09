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Benfica sahasında Moreirense'yi yendi

Benfica sahasında Moreirense'yi yendi Benfica, Primeira Liga'nın 21. haftasında konuk ettiği Moreirense'yi 3-2 mağlup etti. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 3. golde asisti yapan isim oldu.