Benfica yenilgisi sonrası Porto'ya görülmemiş ceza!

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Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 28. haftasında Benfica, deplasmanda Porto'yu 4-1 mağlup etti.

Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada Benfica'nın Yunan forveti Vangelis Pavlidis 1, 42 ve 69. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaptı. Benfica'nın diğer golünü ise 90+4. dakikada Nicolas Otamendi kaydetti.

Müsabakada Porto'nun golünü ise 81. dakikada Samu Aghehowa attı.

KEREM VE ORKUN ASİST YAPTI

Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü müsabakaya ilk 11'de başladı. Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis'in ilk golünde, Orkun Kökçü de Otamendi'nin golünde asist yaptı.

PORTO'YA GÖRÜLMEMİŞ CEZA

Record'un haberine göre; Porto yönetimi, sezonun ilk yarısında da aynı skorla ezeli rakibine mağlup olan futbolcularına görülmemiş bir ceza verdi.

EVE GİTMELERİ YASAKLANDI

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından oyuncuların eve gitmesini yasaklayan Porto, Dragao Stadı'nda antrenmana devam etmeleri talimatını verdi.

Tarihi hezimetin ardından statta antrenman yapmaya devam eden Portolu futbolcular, sezonun geri kalanı için yönetimden etkili bir mesaj almış oldu.

Öte yandan yine Record gazetesinin edindiği bilgide, kulüp başkanı André Villas-Boas’ın hem devre arasında hem de maç bitiminde mavi-beyazlıların soyunma odasında bulunduğu da belirtildi.