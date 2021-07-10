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    Benfica'da geçici süreliğine Rui Costa başkanlık yapacak

    Benfica'da geçici süreliğine Rui Costa başkanlık yapacak

    Galatasaray'ın Gedson transferi için irtibata geçtiği Benfica'da başkan Luis Filipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı iddialarıyla tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 09:20
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    Galatasaray'ın Gedson Fernandes'i tekrar kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı Benfica'da önemli gelişmeler yaşandı.

    Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı iddialarıyla tutuklandı. Bu gelişmenin ardından başkanlık el değiştirdi.

    Benfica da geçici süreliğine Rui Costa başkanlık yapacak #1

    GEÇİCİ SÜRELİĞİNE BAŞKAN COSTA

    Portekiz kulübü Benfica, başkan Luis Filipe Vieira'nın tutuklanmasının ardından Rui Costa'nın seçimlere kadar geçici başkan olduğunu duyurdu.

    Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Gedson Fernandes için transfer görüşmelerini, Fatih Terim'in eski öğrencisi olan Rui Costa ile görüşecek.

    Benfica da geçici süreliğine Rui Costa başkanlık yapacak #2

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