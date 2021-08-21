Benfica'da Gedson Fernandes yine kadroya alınmadı

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Gedson Fernandes, Benfica'da üst üste 2. maçta kadroya alınmadı.

Benfica, Beşiktaş ve Galatasaray'ın hedefindeki Gedson Fernandes'i isteyen kulüplere şu ana kadar "olumlu" yanıt vermezken, Portekizli oyuncuya süre vermemeye de devam ediyor.

KADRODA YİNE YOK

Portekiz ekibinde teknik direktör Jorge Jesus, genç oyuncuyu Arouca maçının ardından Gil Vicente maçında da kadroya almadı.

Bu sezon Benfica'nın 6 resmi maçında sadece 7 dakika oynayan 22 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde yedek kulübesinde yer alırken süre bulamadı.



