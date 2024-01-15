Benfica'nın galibiyet serisi devam etti

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Portekiz Primeria Liga'nın 17. haftasında Benfica, Rio Ave'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 29'da Angel Di Maria, 61'de Antonio Silva, 80'de Marcos Leonardo ve 90+1'de Joao Mario atarken Rio Ave'nin tek sayısını 9'da Gonçalo Rodrigues kaydetti.
Karşılaşmanın 58. dakikasında Aderllan Santos ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalarak konuk takımı eksik bıraktı.
Orkun Kökçü ilk 11'de başladı
Benfica forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü ilk 11'de başladığı müsabakada 63 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte üst üste dördüncü galibiyetini alan Benfica puanını 42 yaparak zirve takibini sürdürürken Rio Ave ise 15 puanda kalarak alt sıralardan kurtulamadı.
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