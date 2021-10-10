Benfica'nın yeni başkanı Rui Costa oldu

Portekizli eski futbolcu Rui Costa, Benfica Kulübü'nün yeni başkanı oldu.

Portekiz kulübü Benfica'da başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Benfica'da hapse giren başkan Luis Filipe Vieira'nın yerine yeni başkan Manuel Rui Costa oldu.

40.115 kulüp üyesinin oy kullandığı ve bu oy sayısının rekor olduğu seçimde Manuel Rui Costa, oyların yüzde 84.48'ini alarak kulübün 34. başkanı oldu.

“BENFICA BU SEÇİMDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇIKIYOR”

Rui Costa, başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu tarihi seçimin en büyük galibi, etkileyici bir şekilde Benfica kulübüdür. Benfica için tarihi ve çok güzel bir gün geçirdik. Kulübe sevgisini gösteren üyelerimiz bu tarihi seçime imza attılar. Dünyada çok nadir görülen büyüklükte bir seçime imza attık. Benfica bu seçimden çok daha güçlü şekilde çıkıyor." açıklamasını yaptı.

TERİM’İN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, gösterdiği performansla kendine hayran bırakmıştı.

Bu sezon sarı-kırmızılılar transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmak istemiş ama Benfica ile anlaşamamıştı.

Fatih Terim’in eski öğrencisi olan Rui Costa’nın deneyimli hoca ile samimi bir dostluğu var. Galatasaray bu iletişimi kullanarak Gedson’u kadrosuna katabilir.